Хоккейный клуб «Куньлунь» вернулся в Мытищи с победой после трех поражений

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершился счетом 1:2 в пользу пекинского клуба, который базируется сейчас в Мытищах. Местный «Витязь» потерпел поражение.

Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» занял девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков по итогу игры. «Витязь» после поражения остался строчкой ниже с 43 очками.

Решающую шайбу китайский клуб забросил в последние четыре минуты до конца третьего периода. Два гола забросили Ян Дрозг и Адам Кленденинг, отметившись удачной передачей.

Победа важна для «драконов», ведь они потерпели три поражения в гостевых матчах — в Омске от «Авангарда», в Москве от «Спартака» и в Череповце от «Северстали».

Сегодня на домашней арене состоится матч с челябинским «Трактором», который обыграл «Адмирал» на своей площадке.