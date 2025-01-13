Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» одержал шестую победу в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Очередной матч Континентальной хоккейной лиги прошел на «Арене Мытищи» имени Виктора Шалимова, где пекинский «Куньлунь Ред Стар» одержал шестую победу подряд. Демонстрируя рекордную серию для хоккейной команды в Мытищах, спортсмены выиграли со счетом 3:0.

Тяжелая схватка на льду за победу состоялась на «Арене Мытищи» имени Виктора Шалимова. Пекинский «Куньлунь Ред Стар» показал рекордную шестую победу подряд.

В составе «Куньлуня» немного хоккеистов из Китая, в основном это легионеры из Европы и России. Дебютный матч в Континентальной хоккейной лиге на мытищинском льду сыграл Патрик Рыбар, который сохранил ворота в неприкосновенности.

«Куньлунь» забил по одному голу в каждом из периодов. Капитан команды Спенсер Фу оформил дубль. Окончательный счет установил Тайлер Граовац — 3:0.

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