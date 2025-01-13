Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» одержал шестую победу в Мытищах

Очередной матч Континентальной хоккейной лиги прошел на «Арене Мытищи» имени Виктора Шалимова, где пекинский «Куньлунь Ред Стар» одержал шестую победу подряд. Демонстрируя рекордную серию для хоккейной команды в Мытищах, спортсмены выиграли со счетом 3:0.
Тяжелая схватка на льду за победу состоялась на «Арене Мытищи» имени Виктора Шалимова. Пекинский «Куньлунь Ред Стар» показал рекордную шестую победу подряд.
В составе «Куньлуня» немного хоккеистов из Китая, в основном это легионеры из Европы и России. Дебютный матч в Континентальной хоккейной лиге на мытищинском льду сыграл Патрик Рыбар, который сохранил ворота в неприкосновенности.
«Куньлунь» забил по одному голу в каждом из периодов. Капитан команды Спенсер Фу оформил дубль. Окончательный счет установил Тайлер Граовац — 3:0.
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