Хоккейный клуб «Куньлунь» обыграл челябинский «Трактор» в матче КХЛ в Мытищах

В Мытищах прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором пекинский «Куньлунь Ред Стар» принимал челябинский «Трактор». Несмотря на разницу в статусе команд — хозяева занимают девятое место на Западе, а гости возглавляют Восточную конференцию, матч получился по-настоящему захватывающим.

Уже к 10-й минуте встречи «Куньлунь» ошеломил соперников, забросив три шайбы. Отличились Ян Дрозг, Ярослав Лихачев и Джозеф Душак. Однако «Трактор» не собирался сдаваться без боя: гости перехватили инициативу и сумели восстановить равновесие, завершив основное время с результатом 3:3.

В овертайме команды продолжили обмениваться опасными моментами, но решающим стал бросок Лукаса Локхарта, который принес «Куньлуню» победу со счетом 4:3.

Эта яркая игра стала доказательством того, что в хоккее нет очевидных фаворитов, и каждый матч может преподнести сюрпризы. «Куньлунь Ред Стар» показал характер и порадовал своих болельщиков важной победой над одним из сильнейших клубов лиги.