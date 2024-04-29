Хоккейный клуб из Балашихи выиграл Кубок Регионов | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 20:33 Хоккейный клуб из Балашихи выиграл Кубок Регионов Фото: «Юнисон-Москва»

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Хоккейный клуб «Юнисон-Москва» стал обладателем Кубка Регионов. Команда национальной молодежной лиги в этом сезоне проводила игры в Балашихе.

«Юнисон-Москва» начал финальную серию игр в Балашихе против клуба из Тамбова. В итоге команде удалось взять Кубок Регионов в матче на выезде. Встреча закончилась в овертайме со счетом 2:3 в пользу «Юнисона».

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Ледовая арена «Балашиха» во время матчей плей-офф стала домашней для хоккейного клуба «Юнисон-Москва». Реализовали это после заключения оговора с командой «Витязь». К команде национальной молодежной хоккейной лиги из «Витязя» присоединились восемь спортсменов до 21 года: нападающие Никита Алмазов, Станислав Яровой, Иван Детков, Илья Ануфриев, защитники Ярослав Бусыгин, Даниил Малоросиянов, Кирилл Васильев, Давид Швангирадзе.

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