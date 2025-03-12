Хоккейный клуб «Атлант» сыграет шесть матчей в Мытищах

Хоккейный клуб «Атлант» возвращается в Мытищи после игрового сезона на Дальнем Востоке. Последние шесть матчей регулярного сезона команда сыграет на «Арене Мытищи».

После Хабаровска и Владивостока хоккеисты мытищинского «Атланта» отправились на Сахалин в соответствии с календарем. Этот матч стал крайне важным для команды.

Отрыв от девятого места был всего три очка. «Атлант» занял восьмое место в Золотом дивизионе Западной конференции Молодежной хоккейной лиги, это дает возможность продолжить борьбу в плей-офф.

Заключительный выездной матч регулярного сезона хоккейная команда провела в Южно-Сахалинске против «Сахалинских акул». Начало игры осталось за хозяевами, которые открыли счет в середине первого периода. Однако во втором периоде «Атлант» полностью доминировал. Сначала Иван Родичев мощным броском с синей линии сравнял счет, затем Максим Филимонов забил добиванием с пятака, выведя мытищинскую команду вперед. Завершил успешный период Алексей Крылов, который увеличил преимущество своей команды точным кистевым броском. В третьем периоде сахалинцы смогли отыграть одну шайбу, но итоговый счет остался в пользу мытищинцев — 3:2.

Сейчас хоккейный клуб «Атлант» возвращается в родной город, чтобы сыграть финальных шесть матчей сезона на «Арене Мытищи».