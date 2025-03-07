Хоккейный клуб «Атлант» из Мытищ выиграл матч во Владивостоке

Матч с «Тайфуном» стал необычным по меркам Молодежной хоккейной лиги. Спортсмены из Мытищ завоевали победу с помощью одной шайбы.

Спортсмены мытищнской команды «Атлант» продолжают участие в матчах первенства Молодежной хоккейной лиги, которые проходят в городах Дальнего Востока.

Предыдущая игра с «Амурскими тиграми» прошла на их домашнем льду — в Хабаровске, каждое очко в этом сражении было решающим, играли за право остаться в турнирной таблице. «Атлант» выиграл со счетом 3:2 и поднялся на седьмую строчку.

Игра во Владивостоке с местным «Тайфуном» также получилась напряженной. Хоккеисты обеих команд построили тактику на обороне, и единственная шайба, которую в начале третьего периода забил Илья Котляров — хоккеист «Атланта», воспользовавшись передачей Максима Филимонова, его напарника по команде, стала победной. Специалисты отмечают, что это редкое явление в молодежных матчах.

Следующий этап для «Атланта» — игра с «Сахалинскими акулами» из Южно-Сахалинска.