Хоккейный клуб «Атлант» из Мытищ сыграет с московской «Красной Армией»

Хоккейный клуб «Атлант» сохранил восьмое место в Золотом дивизионе Западной конференции Молодежной хоккейной лиги и теперь готовится к играм в серии плей-ин. Соперником станет московская «Красная Армия».

Интересно, что в прошлом сезоне именно мытищинцы выбили молодежную команду ЦСКА из Золотого дивизиона Молодежной хоккейной лиги. Армейцы в этом году вернули себе место в элите, но наши хоккеисты не намерены возвращаться в Серебряный дивизион, и для этого им необходимо одерживать победы. Ожидается, что матч будет напряженным и зрелищным, так как это встреча принципиальных соперников.

Игра состоится 29 марта на «Арене Мытищи» в 13:00. Если команды не определят победителя, то 30 марта в 13:00 состоится решающий матч.