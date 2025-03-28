Хоккейный клуб «Атлант» из Мытищ сыграет с московской «Красной Армией»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Хоккейный клуб «Атлант» из Мытищ начнет серию серию игр против «Красной Армии». Первая встреча состоится 29 марта на «Арене Мытищи».

Хоккейный клуб «Атлант» сохранил восьмое место в Золотом дивизионе Западной конференции Молодежной хоккейной лиги и теперь готовится к играм в серии плей-ин. Соперником станет московская «Красная Армия».

Интересно, что в прошлом сезоне именно мытищинцы выбили молодежную команду ЦСКА из Золотого дивизиона Молодежной хоккейной лиги. Армейцы в этом году вернули себе место в элите, но наши хоккеисты не намерены возвращаться в Серебряный дивизион, и для этого им необходимо одерживать победы. Ожидается, что матч будет напряженным и зрелищным, так как это встреча принципиальных соперников.

Игра состоится 29 марта на «Арене Мытищи» в 13:00. Если команды не определят победителя, то 30 марта в 13:00 состоится решающий матч.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте