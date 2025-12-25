Хоккейный клуб «Атлант» из Мытищ одержал третью выездную победу подряд

После двух побед в Кондопоге над молодежной хоккейной лигой «Динамо-Карелия» подмосковный «Атлант» перебрался в Санкт-Петербург. Следующая игра состоялась с «Академией СКА»

Первый матч тура против «Академии СКА» сложился для мытищинцев непросто. Уже на третьей минуте первого периода хозяева открыли счет. Однако подмосковная команда не позволила сопернику надолго захватить инициативу. Степан Тарасенко точным броском из центра зоны сравнял счет. Этот гол стал ключевым моментом матча, переломив ход игры в пользу «Атланта».

Мытищинская команда продолжила доминировать в третьем периоде. Степан Тарасенко оформил дубль, забросив шайбу с близкого расстояния. Потом Алексей Крылов удвоил преимущество своей команды, забив шайбу с пятачка. Финальную точку в матче поставил Никита Мыльников, забросив шайбу за четыре минуты до конца игры с близкой дистанции.