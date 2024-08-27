Хоккейную площадку в поселке Сычево отремонтируют к октябрю

Хоккейную коробку откроют в поселке Сычево в Волоколамске после ремонта в октябре. Там заменят ограждение и обустроят крытую раздевалку.

Как рассказали в подмосковном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, подрядчик уже приступил к ремонту объекта. Он полностью обновит ограждение и спортивные элементы. На территории разместят крытую раздевалку со скамейками и крючками для одежды.

«К работе подрядная организация приступила уже сегодня. Так, за день были отпилены кусты вокруг хоккейной коробки, произведен покос травы, размечено место, где будет установлена раздевалка», — добавили в ведомстве.

Открытие запланировали на 12 октября. К этой дате хоккейная коробка будет работать для всех любителей спорта.

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