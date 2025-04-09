Хоккейная команда «Штурм» из Истры победила на всероссийском чемпионате

Любительская команда «Штурм» из Истры выиграла в финале четвертого сезона хоккейной лиги «Трудовые резервы». Золотой плей-офф проходил с 4 по 6 апреля.

Сильнейшие команды в каждом дивизионе соревновались за призовые места на олимпийских спортивных объектах.

Юрий Данилов, Ильшат Клявлин, Сергей Петрушин, Антон Косов и Виталий Озеров, Алексей Толкалин, Кирилл Золотов, Павел Ткаченко, Юрий Горелов и Алексей Сорокин играют в хоккейной лиге «Трудовые резервы». Их команда «Штурм» упорно тренировалась весь год, чтобы одержать верх на этом чемпионате. Хоккеисты отлично показали себя на льду и завоевали первое место. Победителям соревнования вручили кубки и медали.

«Трудовые резервы» — это проект, который создан, чтобы привлекать работников промышленных предприятий к занятиям физкультурой и спортом.

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