Губернатор Подмосковья поздравил Александра Овечкина с новым рекордом

Александр Овечкин забил 895‑ю шайбу в НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. С этим событием российского капитана «Вашингтона» поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

«Александр, дорогой, поздравляю тебя с рекордом. Ты — большой молодец, большой патриот. Так держать! Люби свою семью, дорожи ей и радуй нас дальше», — обратился к хоккеисту Воробьев.

В воскресенье, в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ — тем самым он обошел Уэйна Гретцки, заняв чистое первое место в списке лучших снайперов лиги за все время. С учетом голов в плей-офф на счету Овечкина уже 967 шайб — и по этому показателю он уступает лишь Гретцки, у которого их 1016.