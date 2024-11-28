Хоккейная команда «Куньлунь» из Мытищ обыграла «Автомобилиста»

Хоккейный клуб «Куньлунь Ред стар», который базируется в Мытищах, обыграл екатеринбургскую команду «Автомобилист». Последний раз «Куньлунь» обходил уральских хоккеистов семь лет назад.

Встреча прошла на арене Екатеринбурга. Счет в мачте открыл игрок «Куньлуня» Спенсер Фу с передачи Джейдена Хальбгевакса. Это произошло на семнадцатой минуте в первом периоде. «Автомобилист» забросил ответную шайбу соперникам в заключительной трети. Фаворита матча определяли серией буллитов: решающее очко забил Лукас Локхарт и тем самым заработал победу команде.

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