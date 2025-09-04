Хоккейная команда «Атлант» откроет сезон на домашнем льду в Мытищах

В Мытищах в ближайшее время начнутся матчи регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Молодежная хоккейная команда «Атлант» готова к новым соревнованиям.

Стартовые поединки сезона пройдут на домашней арене «Арены Мытищи» имени Шалимова. 5 сентября «Атлант» встретится с финалистом предыдущего розыгрыша Кубка Харламова — командой «СКА-1946» из Санкт-Петербурга. Игра с действующим чемпионом Молодежной хоккейной лиги — московским «Спартаком» — состоится 13 сентября. Столичную «Крылья Советов» мытищинская команда примет 10 и 11 сентября.

Начало матчей по будним дням в 19:00, выходные в 13:00. Вход на домашние игры будет осуществляться со стороны улицы Щербакова. Посещение доступно всем желающим бесплатно. Ограничений по возрасту нет.