Хоккейная команда «Атлант» из Мытищ стала призером «Кубка Спартака»

Турнир возродили после перерыва с 2007 года. Участие в мероприятии приняли столичные клубы «Спартак», «Спартак МАХ», «Динамо-Москва», «Крылья Советов», а также мытищинский «Атлант».

Эти команды представляют различные дивизионы Молодежной хоккейной лиги.

«Спартак» и «Динамо» выступают в «Золотом» дивизионе Западной конференции, тогда как остальные команды, включая «Атлант», будут соревноваться в «Серебряном» дивизионе того же региона в предстоящем сезоне 2025–2026 годов.

Мытищинский клуб «Атлант» продемонстрировал высокий уровень подготовки и профессионализма на данном турнире, заняв почетное третье место и завоевав бронзовые медали «Кубка Спартака». Первую часть игры «Атлант» побеждали со счетом 6:3, но позже сдали позицию.

Победителем стал «Спартак», что свидетельствует о его превосходстве в текущем соревновательном цикле.