Хоккеисты в Серпухове поздравили свою самую преданную болельщицу с 65-летием

Валентина Костина с детства увлекалась хоккеем, и даже спустя годы ее любовь к этому виду спорта не угасла. Устроившись охранницей на Ледовую арену в поселке Пограничный, она начала активно поддерживать хоккейную команду «Губернский колледж».

Она не пропускала ни одной тренировки и матча, громко болея за ребят с трибун. Со временем между серпуховичкой и спортсменами завязалась крепкая дружба. Валентина Дмитриевна стала сопровождать команду на соревнования по всей Московской области, вдохновляя игроков своей энергией и заботой. Хоккеисты ласково называют ее «бабушкой» и признаются, что ее поддержка играет огромную роль в их успехах.

На одной из тренировок команда устроила сюрприз для своей самой преданной болельщицы. Хоккеисты поздравили Валентину Дмитриевну с 65-летием, пожелали ей здоровья, счастья и долгих лет жизни. Спортсмены поблагодарили ее за добрые слова, искреннюю поддержку и угощения, которыми она неизменно радует своих «внучат».