Хоккеисты ЦСКА в пятый раз стали обладателями Кубка Овечкина

Финальное противостояние и матч за третье место проходили на льду «Арены Мытищи». Перед началом главных игр провели традиционный гала-матч с участием легендарных хоккеистов и звезд спорта, которых возглавили Александр Овечкин и Павел Дацюк.

Турнир среди детских команд ОвиCUP проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева и в этом году состоялся уже в седьмой раз. В соревнованиях приняли участие 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана.

За третье место боролись команды «Локомотив» (Ярославль) и уфимский «Салават Юлаев». Бронзовым призером стала ярославская команда, обыграв соперника со счетом 11:2.

Кульминацией турнира стала финальная игра между командами ЦСКА (Москва) и «Ак Барс» (Казань). По итогам турнира обладателями Кубка Овечкина стали московские армейцы, одержав победу со счетом 10:0 и защитив звание самого титулованного участника Кубка Александра Овечкина. Главный трофей команда завоевала уже в пятый раз.

Лучшим бомбардиром турнира признан Максим Трофимов из ЦСКА, лучшим нападающим — его одноклубник Макар Гринкевич, лучшим вратарем также стал игрок ЦСКА Степан Соловьев, а лучшим защитником — Даниил Сашников из «Локомотива».