Хоккеисты «Куньлуня» обыграли петербургский СКА в матче КХЛ в Мытищах

Очередной матч Континентальной хоккейной лиги прошел на ледовой арене в Мытищах. Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» встретился с командой Спортивного клуба армии из Санкт-Петербурга.

Две недели назад петербургские хоккеисты разгромили в Мытищах соперников из Китая со счетом 8:0. В матче-реванше произошла главная сенсация тура.

В основное время не было выявлено преимущества ни одной из команд, счет на табло был 1:1. Победу «Куньлуню» принес гол, забитый в дополнительное время. Удалением Евгения Кузнецова воспользовался Рурк Шартье. Он выиграл вбрасывание в зоне соперников, получил от Райана Меркли точную передачу и перевел шайбу в ворота.

Китайский профессиональный хоккейный клуб «Куньлунь» из Пекина был основан в 2016 году для участия в Континентальной хоккейной лиге.

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