Хоккеисты из Воскресенска победили команду «Югра» на домашнем поле

Воскресенский «Химик» успешно завершил свою первую домашнюю серию матчей в новом сезоне ВХЛ. Хоккеисты одержали победу над командой «Югра» из Ханты-Мансийска со счетом 5:2.

В первом периоде гости дважды выходили вперед. Однако «Химик» быстро восстановил равновесие благодаря голу Данилы Пивчулина, которому ассистировал Прохор Корбит. Вскоре сам Корбит отличился, забив с передачи Максима Кровякова.

Во втором периоде хозяева усилили натиск. Егор Чезганов вывел «Химик» вперед, забив свой первый гол в сезоне после паса от Корбита. Никита Соколов укрепил преимущество команды, реализовав еще один гол.

На последней минуте матча Даниэль Усманов поставил победную точку, поразив пустые ворота после передачи Пивчулина, что окончательно закрепило успех команды.

Напомним, что эта победа стала второй для «Химика» в четырех матчах нового сезона ВХЛ. Впереди у клуба выездная серия из трех игр, первая из которых состоится в понедельник, 16 сентября, против воронежского «Бурана».

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