Хоккеисты из Подольска стали призерами всероссийского турнира

Хоккеисты из Подольска в составе сборной Центрального федерального округа завоевали серебро на всероссийских соревнованиях среди юношей до 15 лет «Территории хоккея U15». В финале они обыграли команду Уральского округа.

Сборная Центрального федерального округа успешно выступила в групповом этапе. В ¼ финала ребята обыграли Северо-Западный федеральный округ со счетом 4:0, а в полуфинале — Уральский округ со счетом 2:0.

В финале сборная ЦФО открыла счет и забила первую шайбу, но после пропустила шесть голов. Во втором периоде команда пыталась переломить ход игры, но соперник забросил еще одну шайбу. Счет изменить не удалось. В итоге — серебряная медаль.

В турнире за восемь игр шесть воспитанников «Витязя» набрали немало очков. В числе лидеров — Алексей Яковлев, Никита Арзеняев, Никита Ермаков, Филипп Никулин, Арсений Грабовский и Тимур Мустафин.

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