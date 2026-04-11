Хоккеисты из Мытищ выиграли бронзу Кубка чемпионов 3×3

Всероссийские соревнования по хоккею среди юношей до 15 лет «Кубок Чемпионов U15 3×3» прошли 8 апреля в Нижегородской области. В турнире приняла участие мытищинская «Академия Атлант».

Предварительный раунд мытищинцы провели уверенно, одержав победы во всех матчах группы. «Атланты» переиграли «Неман» из Гродно (8:1), «Амур» из Хабаровска (6:2), подольский «Витязь» (8:3) и ХК «Рязань-ВДВ» (10:1). В четвертьфинале мытищинцы сломили сопротивление самарского «Титана» (3:1).

Обидным стало полуфинальное противостояние с челябинским «Трактором». За 10 секунд до конца основного времени счет был ничейным — 1:1, но уральским хоккеистам удалась результативная атака под занавес встречи. В главном финале «Трактор» оформил чемпионство, а мытищинцы отправились в бронзовый финал, где со счетом 8:3 обыграли столичный «Гранит-Митино».

Как ранее отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая: «Отрадно видеть, что молодое поколение занимается спортом с искрой в глазах и большим желанием совершенствоваться».