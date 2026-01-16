Хоккеисты из Мытищ стали победителями первенства ЦФО

Турнир Центрального федерального округа по хоккею в формате 3×3 среди юношей до 15 лет завершился в Рязани. Хоккейная команда «Академия Атлант» из Мытищ одержали шесть побед в шести матчах, что принесло ей главный трофей турнира.

Формат соревнований оказался довольно строгим и требовал от участников максимальной концентрации как моральных, так и физических сил. «Академия Атлант» из Мытищ в первый день провела четыре игры, одолев команды «Молот» из Ярославля, «Химик» из Воскресенска, ХК «Тамбов» и СШОР имени Боброва из Ступина.

Второй день оказался еще более напряженным, так как настало время решающих матчей. «Атлант» в полуфинале встретился с хозяевами турнира — ХК «Рязань-ВДВ». Изначально мытищинцы не испытывали трудностей и вели со счетом 2:0, но вскоре соперник активизировался, что в таком быстром хоккее всегда может привести к проблемам. Счет в итоге сравнялся — 2:2. Команда из Мытищ смогла справиться с ситуацией и забросила две шайбы, одержав победу со счетом 4:2.

Финальная игра стала своего рода подмосковным дерби, где соперником мытищинцев выступила команда «Красная Машина Юниор» из Красногорска, которая также прошла в финал без потерь. Эта встреча прошла по схожему сценарию с полуфиналом: «Атланты» выходили вперед, но «машинисты» отыгрывались. Тем не менее, в итоге «Академия Атлант» сумела одержать верх — 5:2, и стала победителем первенства Центрального федерального округа.