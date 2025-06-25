Хоккеисты из Можайска стали серебряным призерами международного турнира

На ежегодном международном любительском турнире по хоккею с шайбой Ice Wars 2025 в Минске команда из Можайска стала одной из лучших. Спортсмены возрастной группы старше 40 лет завоевали вторую ступень пьедестала почета.

Можайские хоккеисты достойно выступили на групповом этапе. Но финал матча закончился со счетом 1:1, а серия буллитов оказалась для них неудачной. В результате спортсмены выиграли серебро турнира.

Воспитанники Дворца спорта «Багратион», выступающие в возрастной группе старше 18 лет, заняли на групповом этапе состязаний третье место. Но в финале им не удалось победить соперников, в итоге — почетное четвертое место.

Лучшим вратарем состязаний признали Дмитрия Мишкина, Евгений Прошкин стал лучшим защитником, а Никита Горчилин — лучшим бомбардиром соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.