Хоккеисты из Люберец поучаствовали в турнире за кубок памяти Олега Шиховцева

Команда из Люберец приняла участие в турнире по хоккею в Балашихе. Спортсмены поборолись за кубок памяти Олега Шиховцева.

Соревнования стартовали в рамках нового сезона Балашихинской хоккейной лиги среди любительских команд. В них поучаствовала команда хоккеистов из Люберец.

Турнир посвящен памяти Олега Шиховцева. Он был начальником управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы, играл в балашихинском «Ратнике» и люберецком «Фениксе».

Состязания начались с матча между этими двумя командами. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу «Ратника».

Напомним, что Олега Шиховцева не стало в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Он закрыл собой семью во время атаки террористов.

В символическом вбрасывании шайбы поучаствовали капитаны команд, заместитель главы городского округа Люберцы Андрей Сыров, а также жена, сын и две дочери Олега Шиховцева.

Отметим, что второй матч памятного турнира пройдет уже через неделю.

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