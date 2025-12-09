Хоккеисты из Королева выиграли очередные матчи первенства области

Игры первенства Московской области по хоккею с мячом «Детская лига» среди юношей до 15 лет прошли 7 декабря одновременно в Красногорске и Москве. Команда воспитанников спортивной школы олимпийского резерва из Королева «Вымпел» продемонстрировала высокий уровень подготовки, выложившись на 100 процентов.

Хоккеисты из Королева показали на льду зрелищную и уверенную игру. «Вымпел» разгромил соперников из команд КСШОР «Зоркий» и СК «Крылатское» «Динамо» со счетом 22:0 и 17:0 соответственно. Игроки 2009–2010 годов рождения сыграли вничью с «Динамо» СК «Крылатское».

Успех команды стал возможен благодаря не только мастерству игроков, но и профессиональному подходу тренеров-преподавателей Дмитрия Леонова и Александра Коновалова.

Напомним, турнир по хоккею с мячом «Детская лига» начался 3 декабря 2025 года и проходит в четыре тура. В областном первенстве участвуют 10 команд. Следующие матчи состоится 19 января 2025 года, а финал запланирован на 23 февраля.