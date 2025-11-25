Хоккеисты из Королева одержали крупную победу над командой Сергиева Посада

Пресс-служба администрации городского округа Королев
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев

Хоккейный клуб «Королев» одержал яркую победу в матче Ночной хоккейной лиги дивизиона «Любитель 50+ Северо-Запад», разгромив команду «ЗТЗ-2» из города Сергиев Посад со счетом 10:3. Встреча прошла 23 ноября на ледовой арене имени Касатонова.

Уже с первых секунд игры зрители увидели настоящее спортивное шоу. Обе команды показали высокий уровень мастерства и накал страстей. Однако именно хоккеисты из Королева проявили силу воли и командный дух, уверенно двигаясь к победе.

Первая половина встречи была насыщена острым противостоянием и динамичными атаками обеих сторон. Но постепенно королевские ветераны набрали обороты, забивая одну шайбу за другой благодаря блестящей комбинации передач и хладнокровному исполнению моментов.

Поддерживающие болельщиков гости были искренне восхищены выступлением игроков и назвали этот поединок настоящим подарком болельщикам любителей хоккея старшего возраста.

Следующий матч хоккеисты Королева сыграет 6 декабря в Сергиев Посаде на ледовой арене имени Федорова с местной командой «Ледовый».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

