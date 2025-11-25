Хоккеисты из Королева одержали крупную победу над командой Сергиева Посада

Хоккейный клуб «Королев» одержал яркую победу в матче Ночной хоккейной лиги дивизиона «Любитель 50+ Северо-Запад», разгромив команду «ЗТЗ-2» из города Сергиев Посад со счетом 10:3. Встреча прошла 23 ноября на ледовой арене имени Касатонова.

Уже с первых секунд игры зрители увидели настоящее спортивное шоу. Обе команды показали высокий уровень мастерства и накал страстей. Однако именно хоккеисты из Королева проявили силу воли и командный дух, уверенно двигаясь к победе.

Первая половина встречи была насыщена острым противостоянием и динамичными атаками обеих сторон. Но постепенно королевские ветераны набрали обороты, забивая одну шайбу за другой благодаря блестящей комбинации передач и хладнокровному исполнению моментов.