Хоккеисты из клуба «Долголетие» в Воскресенке начали подготовку к сезону
Проект «Хоккейное долголетие» активно развивается в Воскресенске. Сейчас спортсмены продолжают готовиться к предстоящим играм.
Сейчас в группе в Воскресенске занимаются около 40 человек. Это жители Воскресенска, которые играли в хоккей в 60-70-х годах.
«Не только тренируемся, но и играем на турнирах с такими же долголетами из Ступино, Озер и Коломны. Видно, как у ребят горят глаза, как они вспоминают свою хоккейную молодость», — сказал руководитель проекта «Хоккейное долголетие», муниципальный депутат Сергей Слепов.
Самому возрастному хоккеисту команды — 75 лет. Сейчас клуб активно готовится к областному турниру.
Отметим, что проект «Хоккейное долголетие» реализуется в Воскресенске в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие Подмосковья».
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