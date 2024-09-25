Хоккеисты из клуба «Долголетие» в Воскресенке начали подготовку к сезону

Проект «Хоккейное долголетие» активно развивается в Воскресенске. Сейчас спортсмены продолжают готовиться к предстоящим играм.

Сейчас в группе в Воскресенске занимаются около 40 человек. Это жители Воскресенска, которые играли в хоккей в 60-70-х годах.

«Не только тренируемся, но и играем на турнирах с такими же долголетами из Ступино, Озер и Коломны. Видно, как у ребят горят глаза, как они вспоминают свою хоккейную молодость», — сказал руководитель проекта «Хоккейное долголетие», муниципальный депутат Сергей Слепов.

Самому возрастному хоккеисту команды — 75 лет. Сейчас клуб активно готовится к областному турниру.