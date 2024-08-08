Хоккеисты из Балашихи вышли в четвертьфинал Кубка Овечкина

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва имени Ляпкина из Балашихи 2012 года рождения продемонстрировали блестящую игру, обыграв команду «Красные Крылья» со счетом 9:0. Эта победа обеспечила юным хоккеистам выход в четвертьфинал турнира за Кубок Александра Овечкина.

Чемпионат стартовал 5 августа на льду арены имени Владимира Петрова в Подмосковье и собрал ведущие хоккейные школы и академии из России, Белоруссии и Казахстана. С 5 по 7 августа прошли игры группового этапа, а 8 и 9 августа состоятся четвертьфиналы и полуфиналы. Финальные матчи, включая игры за 3–15 места, запланированы на 10 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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