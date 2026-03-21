Хогвартс в Подмосковье: топ-3 лучших мест для отдыха

Весна в Подмосковье в этом году обещает быть по-настоящему кинематографичной: пока одни ждут утомительных очередей на вокзалах, настоящие ценители находят «порталы в иные миры» всего в паре часов езды от МКАД. Где лучшие места для весеннего отдыха в Московской области — в материале 360.ru.

Кашира: рай для любителей Гарри Поттера

Для тех, кто вырос на истории о «мальчике, который выжил», идеальным убежищем стала Кашира. Здесь туристам предлагают провалиться в страницы любимых романов: примерить распределяющую шляпу, оседлать метлу и устроиться у потрескивающего камина в гостиной Гриффиндора.

Вместо утренних газет можно выбрать свежий выпуск «Ежедневного пророка», а вместо привычного гардероба — примерить тяжелые мантии, только и ждущие новых магических шалостей.

Любителям Китая — Мытищи

Душа просит эстетики Поднебесной, но баланс на карте намекает, что Пекин подождет? Не расстраивайтесь, ведь в Мытищах можно развлечься ничуть не хуже.

Для поездки в гостевой дом Chinatown виза не потребуется, зато атмосферного колорита здесь в избытке. Гостей ждут традиционные драконы, умиротворяющий сад с прудом и возможность полностью перезагрузиться. Окончательно забыть о том, что вы все еще в Московской области, помогут освежающий бассейн и баня.

Мороженое в Долгопрудном

Главной точкой притяжения для сладкоежек стал Долгопрудный. Местная фабрика мороженого превратила производство в полноценный аттракцион: здесь можно не только до отвала наесться любимым десертом, но и поэтапно проследить за тем, как рождается холодное лакомство.

