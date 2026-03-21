Сегодня 05:15 Стать пилотом истребителя и по-королевски прогуляться по Версалю. Топ-5 мест для выходных в Подмосковье 0 0 0 Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press / www.globallookpress.com Подмосковье

Весеннее Подмосковье только кажется знакомым и предсказуемым. За городской чертой спрятались места, где древние валы XII века соседствуют с авангардными выставками, а в парках можно не только гулять по аллеям, но и забираться в кабину настоящего истребителя. Мы выбрали пять точек, которые доказывают: удивляться здесь есть чему. И все они — в часе езды от Москвы.

Истра — Ново-Иерусалимский монастырь: выставки, которые ждали весь год На берегу реки Истры, в месте, которое патриарх Никон назвал Русской Палестиной, раскинулась одна из самых пленительных архитектурных сказок Подмосковья. Монастырь основали в 1656 году, и задумали его не просто как обитель, а как точный образ Святой Земли: реку переименовали в Иордан, холмы получили имена Сиона и Фавора, а Воскресенский собор повторил очертания храма Гроба Господня в Иерусалиме. Подойдя к стенам, вы сразу заметите эту непохожесть на привычные русские обители. Приземистые башни с изумрудными куполами, поливные изразцы, опоясывающие стены ярким бордюром, и шатровое завершение собора. Внутри вас ждет запутанная анфилада приделов, лепнина и тишина, которая здесь звучит особенно отчетливо.

Главная новость весны 2026 года сосредоточилась в музейно-выставочном комплексе, который расположен в 15 минутах ходьбы от монастырских стен. Выставку «Саврасов и тишина» построили вокруг знаменитых пейзажей — тех самых, что хочется рассматривать именно в пору пробуждения природы, а рядом разместили экспозицию «Все это она», посвященную женскому портрету. Совместить осмотр экспозиций с прогулкой по территории не составит труда. Воскресенский собор открыт для посещения, Гефсиманский сад приглашает на неторопливую прогулку, а у стен обители течет река Истра.

Интересно Режим работы: музей открыт ежедневно. Территория монастыря доступна для посещения с раннего утра до вечера. Контакты: официальный сайт музея — njerusalem.ru; справочная служба — +7 (498) 314-02-36.

Кубинка — парк «Патриот»: где техника становится искусством Пять с половиной тысяч гектаров — такая территория отведена под этот парк. Для масштаба: здесь могли бы разместиться несколько сотен футбольных полей, но вместо газонов здесь выстроились ангары с сотнями единиц техники. В Музейном комплексе № 1 все устроено так, чтобы посетитель не смотрел со стороны, а участвовал. Тренажеры-симуляторы позволяют сесть за штурвал МиГ-29, почувствовать себя механиком-водителем танка Т-80 или проверить меткость в электронном тире.

Технический центр собрал под крышей более 300 образцов бронетанковой техники. Среди них — уникальные опытные экземпляры, которые существуют в единственном числе, например четырехгусеничный «Объект 279». Партизанская деревня — не просто макет, а место с настроением. Блиндажи воссоздали по архивным фотографиям, в землянке работает пекарня.

Интересно Режим работы: вторник–пятница, в будни — с 10:00 до 17:00, в выходные — с 10:00 до 18:00. Понедельник — выходной. Контакты: справочная служба — +7 (800-70) 7-01-07; официальный сайт — parkpatriot.ru.

Красногорск — усадьба Архангельское: «русский Версаль» в ожидании весны Архангельское назвали «Русским Версалем» еще в XIX веке. И действительно, этот дворцово-парковый ансамбль считают самым великолепным во всем Подмосковье. Регулярный французский парк встречает посетителей строгой геометрией аллей и мраморными статуями по периметру Большого партера. Самым старейшим зданием усадьбы является Храм Архангела Михаила, построенный в XVII веке.

Весной парк особенно хорош: распускающиеся деревья и солнце, заливающее террасы, делают каждый кадр живописным. От усадебной размеренности — к городскому ритму с историческими валами и неожиданными скульптурами.

Интересно Режим работы: парк открыт ежедневно; музейные экспозиции работают со вторника по воскресенье, с 10:00 до 20:00. Контакты: официальный сайт музея — arhangelskoe.su; экскурсии можно забронировать по телефону +7 (498) 653-86-60.

Дмитров — город четырех корон и лягушачьих легенд Дмитров основал Юрий Долгорукий в 1154 году — всего на четыре года позже Москвы. Его земляные валы XII века сохранились до наших дней, и по ним до сих пор можно пройти поверху, как делали древние воины. В музейно-выставочном комплексе «Дмитровский кремль» открылась выставка «Пути авангарда. Восток — Запад». Экспонаты привезли из Государственного Эрмитажа и Русского музея: здесь собрали живопись художников-авангардистов, копии уникальных фарфоровых изделий и образцы «агитфарфора» первых лет революции. Выставка продлится до 18 июня 2026 года.

Борисоглебский мужской монастырь встречает посетителей в стенах XVI–XIX веков. Здесь живут павлины, а в пруду плавают экзотические рыбы — атмосфера удивляет с первых шагов. На пешеходной улице Кропоткинской расположился Музей дмитровской лягушки. Легенда гласит: своим кваканьем лягушки предупредили горожан о приближении врага, и с тех пор земноводное стало негласным символом Дмитрова. Коллекция музея насчитывает более тысячи лягушек из разных материалов, а в зале ремесленников выставляют работы 500 местных мастеров. Серпухов — «малая Третьяковка» с характером Серпухов называют «малой Третьяковкой» неслучайно. Его историко-художественный музей, открытый в 1920 году в особняке купцов Мараевых, собрал одну из богатейших коллекций живописи в Подмосковье — от Рокотова и Айвазовского до Левитана и Коровина. Но главная гордость музея — коллекция русского авангарда. Здесь хранятся работы Гончаровой, Бурлюка, Фалька и Машкова, которые редко вывозят за пределы Серпухова. В 2026 году парк имени Олега Степанова отметил полтора века со дня основания. Его история началась в 1875-м с «Общественного сада», где играл духовой оркестр и работала механическая карусель.

Сегодня здесь благоустроили пруд с лебедями Стешей и Степой, оборудовали арт-кластер с мастер-классами и запустили QR-квест по истории парка. Если останется время, загляните в Приокско-Террасный заповедник. Там работает Центральный зубровый питомник, где животных можно увидеть в естественной среде — единственное место в Московской области, где обитают эти редкие исполины.

Интересно Режим работы: галерея «Каретный сарай» и особняк Мараевых работают со среды по воскресенье, с 10:00 до 18:00. Парк открыт ежедневно. Контакты: официальный сайт — serpuhov-museum.ru; телефон: +7 985 641-07-40.

Планы на выходные Билеты на выставки в Истре и Серпухове, а также в музейные экспозиции Архангельского лучше купить онлайн. В выходные дни музеи работают по сеансам, и количество мест ограничено. У большинства музеев понедельник — выходной. Планируйте поездки со вторника по воскресенье, чтобы не оказаться перед закрытыми дверями.