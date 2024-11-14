Ход строительства новой школы проверили на улице Мира в Мытищах

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с представителями прокуратуры проверила строительную площадку школы на улице Мира. Общеобразовательное учреждение находится на особом контроле у администрации.

Проблемный общеобразовательный комплекс регулярно проверяют администрация Мытищ вместе с представителями прокуратуры и Главстройнадзора Московской области.

Сейчас там отделывают и утепляют фасад. Почти на 95 процентов готовы водопровод и канализация. Рабочие уже завели электрический кабель и проложили теплотрассу. Стяжку залили на 90 процентов. Скоро начнут работу с гидроизоляцией.

Второй корпус гимназии № 17 снизит нагрузку на первый корпус.

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