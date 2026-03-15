Ход строительства нового детского сада проверили в Мытищах

Глава округа Юлия Купецкая 11 марта проинспектировала работы на территории дошкольного учреждения в жилом комплексе «Яуза Парк». Застройщик вышел на финишную прямую, детский сад будет рассчитан на 225 мест.

В детском саду завершается чистовая отделка и монтаж слаботочных систем, идет сборка и расстановка мебели. Все технологическое оснащение уже доставлено на объект, специалисты подключают оборудование. Благоустройство прилегающей территории выполнено на 95%.

Учреждение рассчитано на девять возрастных групп, включая ясельную. В саду предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий, пищевой блок и медицинский кабинет.

Сейчас в приоритете — подбор высококвалифицированных специалистов. Ожидается, что детский сад откроет двери для воспитанников уже следующим летом.