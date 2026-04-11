Хлебокомбинат в Зарайске готовится к Пасхе

Старейший хлебокомбинат в Зарайске, который вот уже почти сто лет радует жителей своей продукцией, активно готовится к празднованию Пасхи. К этому значимому христианскому празднику на предприятии планируется испечь до 10 тонн куличей.

Зарайский хлебокомбинат — уникальный пример народного строительства, возведенного в 1933 году с применением традиционных методов и материалов. Это предприятие, пережившее Великую Отечественную войну, продолжает радовать своих клиентов качественной продукцией.

В преддверии Пасхи производство работает в особом режиме. В цехах хлебокомбината трудятся около ста человек, чтобы обеспечить высокое качество продукции.

Хлеб и выпечка от Зарайского хлебокомбината пользуются спросом не только в самом городе, но и в четырех округах Подмосковья и Рязанской области. К празднику здесь изготавливают куличи четырех размеров: по 100, 300, 500 и 700 граммов. Местные жители высоко оценивают качество выпечки, отмечая ее вкус и отменный стандарт.

На комбинате утверждают, что следуют традициям, используя старые рецепты, но с современным подходом к выбору сырья.