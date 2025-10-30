Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде провел экскурсию для бойцов СВО

В Сергиевом Посаде продолжается реализация проекта «Промышленный туризм». Благодаря ему участники СВО посетили местный хлебокомбинат. Для гостей провели экскурсию по цехам, показали, как изготавливаются хлебобулочные и кондитерские изделия, а также дали возможность попробовать свежую продукцию.

Директор предприятия Арарат Царукян отметил, что хлебокомбинат активно расширяется и увеличивает объемы производства, поэтому постоянно нуждается в новых сотрудниках. Он добавил, что предприятие готово принимать на работу участников специальной военной операции, и после экскурсии некоторые из них уже заполнили анкеты на трудоустройство.

Первый заместитель главы округа Сергей Тостановский подчеркнул, что цель таких экскурсий — показать бойцам СВО, что о них заботятся и помогают им найти себя в мирной жизни. Он отметил, что гостей знакомят с производствами, где они могут применить свои навыки, а при необходимости — обучиться новой профессии.