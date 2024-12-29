ХК «Куньлунь» из Пекина обыграл московский «Спартак» в Мытищах

Турнир получился по-настоящему праздничным и интригующим. Состязания между командами двух столиц традиционно собирает много зрителей. В этот раз поболеть за хоккеистов пришли более 4500 человек.

Игра началась и развивалась стремительно. На третьей минуте спортсмены из Москвы открыли счет, на шестой минуте Ярослав Лихачев результат сравнял. Только в середине второго периода гости вновь опередили соперников. В течение последних двадцати минут хоккеисты из команды «Куньлунь Ред Стар» добыли для команды победу. Нападающий Спенсер Фу забил в ворота соперников два гола, еще одну шайбу забросил в ворота москвичей Паркер Фу.