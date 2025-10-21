Хиты из мировых мюзиклов прозвучали на концерте в Красногорске

Концертную программу «Хиты мировых мюзиклов» представили в минувшие выходные в усадьбе Знаменское-Губайлово. Уютный зал наполнился светом и чарующими голосами исполнителей.

Мюзикл — это яркое переплетение стилей и жанров, шоу, в котором сочетается эстрада, музыкальная комедия, оперетта, варьете и кабаре. Многие мелодии обрели такую известность, что начали свою самостоятельную концертную жизнь.

Лауреат международных конкурсов, обладатель премии Союза театральных деятелей РФ за роль Меркуцио в мюзикле «Ромео и Джульетта» Константин Кряжев покорил публику исполнением популярных композиций. Хиты из легендарных постановок «Бал вампиров», «Чикаго», «Призрак оперы», «Mamma Mia!» и «Граф Монте-Кристо» зрители встречали бурными овациями.

На сцене также выступили специальные гости — Наталия Чернышева, Ольга Артемьева, Елена Черпак и Дина Суворову.