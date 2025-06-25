Хирургический корпус больницы в Одинцове откроют после ремонта к осени

Ремонт корпуса Одинцовской областной больницы выходит на финишную прямую — его готовят к открытию после масштабной реконструкции. Медицинское учреждение получило 182 капитально отремонтированных помещения.

Открытие корпуса планируется уже в августе–сентябре этого года. Сейчас продолжается заключительный этап реконструкции — расстановка мебели и подключение оборудования. Половина всей необходимой техники уже доставлена на место.

Имеются небольшие замечания по отделочным работам — подрядной организации поручено оперативно устранить все недочеты.

Обновленный корпус серьезно расширит возможности больницы, так как в его составе пять высокотехнологичных операционных, отделения нейрохирургии, урологии, гинекологии, сердечно-сосудистой хирургии, а также современное реанимационное отделение на 17 коек. Комфортабельные палаты рассчитаны на четырех пациентов и оснащены индивидуальными санузлами.

Важно отметить: хирургический корпус стал первым в Подмосковье, где внедряется передовая система «3H» в отделении экстренной госпитализации. Поступающие пациенты будут разделяться на три потока в зависимости от степени тяжести состояния — это позволит значительно ускорить оказание медицинской помощи и повысит эффективность работы персонала.