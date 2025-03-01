Хирургический кабинет начал работу в новой поликлинике в Люберцах

В новой поликлинике городского округа Люберцы на улице Летчика Ларюшина, 6, открылся современный хирургический кабинет. Прием пациентов ведет хирург Рамазан Фатахов.

По словам врача, кабинет оснащен всем необходимым для качественного и комфортного обслуживания пациентов.

«Новый кабинет светлый, просторный, включает две процедурные комнаты и оснащен современным оборудованием. Среди него — стерильные камеры для хранения инструментов, сухожаровые шкафы для стерилизации, ультрафиолетовые лампы, бестеневые светильники, а также современные автоматические передвижные кресла», — рассказал Рамазан Фатахов.

За первые две недели работы Рамазан Фатахов успел диагностировать ряд сложных заболеваний и направить одного из пациентов на госпитализацию. Ежедневно в кабинете принимают до 27 пациентов.

Открытие нового хирургического кабинета стало важным шагом в улучшении медицинского обслуживания жителей городского округа Люберцы.