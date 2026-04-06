Хирургический аппарат подмосковной разработки внедрили в 30 регионах России

Подмосковная система визуализации кровоснабжения во время хирургических операций МАРС применяется в клиниках 30 регионов России. Разработка принадлежит компании «Криптомед» из Фрязина.

Как рассказали в региональном Мининвесте, компания начала работать более 30 лет назад и изначально занималась разработкой слуховых аппаратов.

«Сегодня это крупный научно-производственный комплекс общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Здесь разрабатывается и производится разнообразное медицинское и реабилитационное оборудование и высокотехнологичные устройства, которые обеспечивают технологический суверенитет нашей страны в медицинском секторе», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

В основе системы МАРС лежат технологии флуоресцентной визуализации, которые позволяют хирургам в режиме реального времени следить за лимфооттоком, кровоснабжением и жизнеспособностью тканей.

Оборудование применяет лазерный источник сигнала, благодаря чему отсутствует лучевая нагрузка и нет возрастных ограничений. Система важна для повышения безопасности и результативности хирургических вмешательств.

«Ведущие специалисты подтверждают эффективность нашей разработки. Эксперты отмечают значительные перспективы применения МАРС в трансплантологии, абдоминальной хирургии, колопроктологии, лимфологии, торакальной хирургии, урологии и онкомаммологии», — сказал генеральный директор «Криптомед» Павел Климачев.

Предприятие готово оснастить системами все онкологические центры России — всего около сотни учреждений.