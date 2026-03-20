Хирурги Видновской больницы приняли 450 детей за полгода

С августа прошлого года на базе второго хирургического отделения Видновской клинической больницы работает обособленное подразделение детской хирургии. За это время врачи оказали помощь порядка 450 юным пациентам, сообщили в пресс-службе главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Спектр заболеваний, с которыми работают хирурги, широк. При плановых обращениях чаще всего встречаются пупочные и паховые грыжи, новообразования кожи. Экстренная помощь требуется при остром аппендиците и синдроме острой мошонки. Бывают и нестандартные случаи: например, ребенок поступил с болями в животе, а выяснилось, что полгода назад он проглотил магниты — их успешно удалили.

«На сегодняшний день в нашем распоряжении 10 коек — это немного, но благодаря использованию высокотехнологичных методов, прежде всего лапароскопии, мы значительно сократили срок пребывания пациента в стационаре. К нам поступают дети не только из Ленинского округа, но и практически со всего Подмосковья», — рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Денис Мирошников.

Ранее в больнице проводились преимущественно плановые операции, а для экстренной помощи детей направляли в другие учреждения. Теперь благодаря пересмотру штатного расписания дежурный детский хирург находится в стационаре круглосуточно.