В Московский областной центр охраны материнства и детства поступил новорожденный с врожденным новообразованием, которое затрудняло дыхание. После тщательного обследования, включая магнитно-резонансное исследование, врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.
Операция прошла успешно, благодаря мастерству хирургов и использованию атравматичных инструментов. Носовое дыхание ребенка было восстановлено.
По словам лечащего врача Никиты Щербенева, операция восстановила нормальную проходимость носового прохода и вернула ребенку возможность полноценно дышать. Врачи призывают всех беречь свое здоровье, особенно в праздничные дни.
Сейчас мальчик выписан домой и развивается соответственно возрасту.
Хирурги МОЦОМД вернули возможность дышать новорожденному ребенку
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