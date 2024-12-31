Хирурги МОЦОМД вернули возможность дышать новорожденному ребенку

В Московский областной центр охраны материнства и детства поступил новорожденный с врожденным новообразованием, которое затрудняло дыхание. После тщательного обследования, включая магнитно-резонансное исследование, врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Операция прошла успешно, благодаря мастерству хирургов и использованию атравматичных инструментов. Носовое дыхание ребенка было восстановлено.

По словам лечащего врача Никиты Щербенева, операция восстановила нормальную проходимость носового прохода и вернула ребенку возможность полноценно дышать. Врачи призывают всех беречь свое здоровье, особенно в праздничные дни.

Сейчас мальчик выписан домой и развивается соответственно возрасту.