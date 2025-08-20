Хирурги Балашихи спасли девушку с опухолью яичников

В Московский областной онкологический диспансер в Балашихе обратилась 29-летняя девушка с жалобами на периодические тянущие боли внизу живота. После проведения диагностических исследований врачи выявили злокачественное новообразование яичников, сообщили в медучреждении.

Заведующая отделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина рассказала, что перед операцией специалисты оценили возможность сохранения репродуктивной функции пациентки.

«Мы связались с центром криоконсервации. Во время хирургического вмешательства удалили придатки, которые отправили в криобанк. Из них были извлечены клетки яичников, которые сейчас выращивают и уже оплодотворили. Если рецидива заболевания не будет, через полтора-два года пациентка сможет планировать беременность», — пояснила Карьгина.

На данный момент пациентка успешно прошла лечение, выписана с выздоровлением и находится под динамическим наблюдением специалистов онкодиспансера. Медики подчеркивают важность профилактики: даже при отсутствии жалоб ежегодный осмотр у гинеколога позволяет своевременно выявлять и лечить заболевания, что может спасти жизнь и сохранить здоровье.

Московский областной онкологический диспансер в Балашихе продолжает внедрять передовые методы лечения, помогая пациентам не только побеждать болезнь, но и сохранять надежду на полноценную жизнь.