Хирург Воскресенской больницы примет участие в конкурсе «Подмосковный врач»

Заведующий хирургическим отделением первого стационара Воскресенской больницы Борис Флегонтов представит округ на престижной профессиональной премии в этом году. К участию в конкурсе его готовит победитель прошлого года — хирург Александра Чернышова.

Александра Чернышова трудится в Воскресенской больнице 17 лет. По ее словам, в этом году правила премии немного изменились.

Если ранее участники преодолевали три этапа в один день: тестирование, практику и решение ситуационных задач, то в этом году номинанты проходят два этапа.

Стало больше финансовое поощрение. Теперь победители получат не 180, а 300 тысяч рублей.

Сейчас Александра Чернышова помогает подготовиться к испытаниям коллеге — заведующему хирургическим отделением Борису Флегонтову. Он работает в Воскресенской больнице уже шесть лет и сейчас руководит коллективом из 30 человек.