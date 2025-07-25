Хирург из Воскресенска вышел во второй этап областного профессионального конкурса

Заведующий хирургическим отделением первого стационара Воскресенской больницы Борис Флегонтов успешно преодолел первый этап престижной премии в области медицины «Подмосковный врач 2025». За 39 лет практики он впервые участвует в таких конкурсах.

Победительница прошлогодних профессиональных состязаний Александра Чернышова разглядела в коллеге потенциального лидера этого года и предложила ему испытать свои силы. Борис Флегонтов работает в Воскресенской больнице уже шесть лет. Сначала специалист трудился дежурным врачом, а со временем возглавил хирургическое отделение. Теперь он руководит коллективом из 30 человек.

Борис Флегонтов спас уже тысячи жизней, но до сих пор помнит своего первого пациента — ребенка с заболеванием кишечника.

Отметим, что Борис Флегонтов родился в семье медиков. Этой профессии посвятили жизни его родители, бабушки и дедушки, прадедушки и прабабушки. Не перегореть ему помогает семья, которая во всем поддерживает хирурга.