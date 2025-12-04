Хирург из Воскресенска стал лауреатом премии «Подмосковный врач»

На премию в этом году претендовали 90 медицинских работников. Победители получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, специалисты среднего звена в размере 200 тысяч рублей.

В борьбе за победу конкурсанты прошли компьютерное тестирование, выполнили практические задания и решили ситуационные задачи. Для каждой специальности разработали отдельные оценочные задания.

Также премию «Подмосковная медсестра» получила медицинская сестра хирургического отделения № 1 Раиса Алтухова.

Отметим, что престижная премия «Подмосковный врач» учреждена для поощрения лучших медицинских специалистов региона. Также ее цель — повышение престижа профессии.