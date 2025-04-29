Химзавод в Воскресенске инвестировал 300 млн рублей в безопасность производства

Итоги работы в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности за 2024-й год подвели в филиале «ВМУ» компании «Уралхим». Инвестиции в эту сферу за год увеличились на 30%.

Так, в прошлом году на предприятии заменили щиты станций управления в нескольких цехах, смонтировали современные системы противопожарной защиты на 17 производственных объектах.

Проект по блокировке источников пожарной энергии реализовали в четырех цехах. Металлоконструкции обновили на 74 площадках. Это позволило повысить надежность и безопасность производственных процессов.

Кроме того, в пяти подразделениях установили анкерные линии. Они помогают обеспечить безопасность работ на высоте.

«Безопасность наших сотрудников — наш безусловный приоритет. Инвестиции в охрану труда, промышленную и пожарную безопасность являются неотъемлемой частью ESG-стратегии компании. Мы продолжим наращивать усилия в этом направлении, чтобы обеспечить максимально безопасные и комфортные условия труда для коллектива филиала», — отметил руководитель службы по охране труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Кирилл Мешков.