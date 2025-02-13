Химпредприятие в Воскресенске увеличило выпуск удобрений на 13%

Филиал «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ установил новый рекорд по выпуску удобрений марки NPKS. В феврале суточная выработка продукции составила 720 тонн.
Показателя удалось достичь в цехе Аммофоса № 1. По словам руководства компании, это стало возможным благодаря качественному анализу и мероприятиям, которые провели в 2024 году. В том числе капитальным ремонтам.
«Нам и ранее удавалось достигать суточного выпуска NPKS более 700 тонн в сутки. Увеличение производительности без существенного роста затрат на энергетику — это важный шаг в повышении эффективности производства», — отметил главный инженер филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Владимир Шведиков.
Отметим, что NPKS — это марка универсальных комплексных азотно-фосфорно-калийных гранулированных удобрений. Они подходят для всех сельскохозяйственных культур и типов почв.
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