Химкомбинату в Воскресенске исполнилось 95 лет

22 января 1931 года завод выпустил свою первую продукцию. Сегодня предприятие вносит вклад в устойчивое развитие региона.

Строительство Воскресенского химкомбината началось в 1929 году и было завершено в рекордные сроки. В годы Великой Отечественной войны он был перепрофилирован для нужд оборонной промышленности. В послевоенное время, с вводом новых цехов и созданием социальной инфраструктуры, предприятие укрепило свою роль градообразующего центра округа.

Сегодня Воскресенский химический комбинат не только остается крупнейшим работодателем, но и выступает важным социальным партнером. Он реализует программы поддержки молодежи и спорта, участвует в благотворительных и экологических инициативах. Кроме того, особое внимание уделяется подготовке кадров через профориентацию для школьников и целевое обучение в вузах.

Такая политика приносит результаты. В 2025 году предприятие нарастило объемы выпуска, расширило линейку продукции и укрепило позиции на рынке нишевых удобрений. Руководитель филиала отметил, что этот юбилей — закономерный итог работы целой династии поколений.