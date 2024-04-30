Химкинских спасателей поздравили с 375-летием со Дня основания пожарной охраны | 360°

30 апреля 2024, 13:59
Химкинских спасателей поздравили с 375-летием со Дня основания пожарной охраны
Химкинских спасателей поздравили с профессиональным праздником
Химкинских сотрудников МЧС и спасателей поздравили с профессиональным праздником. Сегодня исполнилось 375 лет со Дня образования пожарной охраны.
Как рассказали в администрации городского округа Химки, награды лучшим специалистам вручили заместитель главы Александр Цуканов и депутат Совета депутатов Артур Каримов.
«Искренне хочу поздравить всех причастных к празднику. Каждый день герои вступают в неравный бой с огнем, спасают жизни. Ваша профессия добрая, светлая, чистая. Слова благодарности каждому», — сказал Артур Каримов.Спасателям вручили знаки отличия и благодарственные письма, а завершил торжественную церемонию праздничный концерт. Награды получили сотрудники МЧС и «Химспаса».Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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