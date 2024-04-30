Химкинских спасателей поздравили с 375-летием со Дня основания пожарной охраны | 360°

Подмосковье

30 апреля 2024, 13:59

Химкинских спасателей поздравили с 375-летием со Дня основания пожарной охраны

Химкинских спасателей поздравили с профессиональным праздником

Читать 360 в

Химкинских сотрудников МЧС и спасателей поздравили с профессиональным праздником. Сегодня исполнилось 375 лет со Дня образования пожарной охраны.

Как рассказали в администрации городского округа Химки, награды лучшим специалистам вручили заместитель главы Александр Цуканов и депутат Совета депутатов Артур Каримов.

Реклама

«Искренне хочу поздравить всех причастных к празднику. Каждый день герои вступают в неравный бой с огнем, спасают жизни. Ваша профессия добрая, светлая, чистая. Слова благодарности каждому», — сказал Артур Каримов.

Спасателям вручили знаки отличия и благодарственные письма, а завершил торжественную церемонию праздничный концерт. Награды получили сотрудники МЧС и «Химспаса».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники

Спасатели

Награды

Химки

Реклама

Реклама