Химкинских спасателей поздравили с 375-летием со Дня основания пожарной охраны | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 13:59 Химкинских спасателей поздравили с 375-летием со Дня основания пожарной охраны Химкинских спасателей поздравили с профессиональным праздником Пресс-служба администрации городского округа Химки

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Химкинских сотрудников МЧС и спасателей поздравили с профессиональным праздником. Сегодня исполнилось 375 лет со Дня образования пожарной охраны.

Как рассказали в администрации городского округа Химки, награды лучшим специалистам вручили заместитель главы Александр Цуканов и депутат Совета депутатов Артур Каримов.

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