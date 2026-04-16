Химкинская прокуратура добилась восстановления монумента «Ежи»

Фото: Монумент защитникам Москвы «Ежи» на въезде в Химки / Медиасток.рф

Химкинская городская прокуратура проверила, как соблюдается законодательство об охране объектов культурного наследия. В результате проверки был выявлен ряд проблем с состоянием монумента «Ежи», который является объектом культурного наследия федерального значения. Этот монумент был открыт в 1966 году в честь 25-летия разгрома немецкой армии под Химками.

Во время осмотра обнаружены многочисленные деформации покрытия конструкций, отслоения и трещины оснований, а также загрязнение прилегающей территории.

Для устранения выявленных нарушений городская прокуратура внесла представление руководителю коммунальной службы. После рассмотрения представления были проведены необходимые работы по восстановлению монумента. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, монумент будет готов к празднованию Дня Победы в надлежащем виде.