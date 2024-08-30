Химки победили на всероссийском турнире по настольному теннису

Воспитанники училища олимпийского резерва № 3 из Химок стали призерами всероссийского турнира по настольному теннису. Спортсмены принесли городскому округу золотые, серебряные и бронзовые медали.

Алина Савостикова стала чемпионкой турнира в категории девушек до 16 лет. Дениз Якын, Альфия Юнусова и Ольгерд Киселев стали вторыми. Бронзу получил Максим Антонов.

«Училище олимпийского резерва № 3 готовит спортсменов для сборных команд Московской области и России, а также специалистов в области физической культуры и спорта. Под руководством опытных наставников воспитанники становятся призерами и победителями всероссийских соревнований, первенств и чемпионатов России», — отметил лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Егор Ченюк.

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